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Dünya

İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü tutuyor! ''Terörle mücadele yasa tasarısı''nı resmen onayladılar

İsveç, NATO'ya girmek için Türkiye'ye verdiği teröre karşı mücadele sözünü tutmaya başladı. Bugün İsveç Parlamentosunda oylanan 'terörle mücadele yasa tasarısı' 270 milletvekili 'evet' oyuyla resmen onaylandı.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 19:02 - Güncelleme:
İsveç, Türkiye'ye verdiği sözü tutuyor! ''Terörle mücadele yasa tasarısı''nı resmen onayladılar
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İsveç Parlamentosunun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı. Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.

Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

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