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Dünya

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinde yeni aşama

NATO, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için onay sürecini başlattı. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik senedi imzaladı.

IHA5 Temmuz 2022 Salı 11:32 - Güncelleme:
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesinin ardından iki ülke temsilcileri Belçika'daki NATO Karargahı'nda NATO üyeliği katılım protokollerini imzaladı.

Türkiye'nin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO'ya davet edilmiş ve iki ülkenin NATO'ya katılım müzakerelerinin tamamlandığı bildirilmişti. Bugün NATO karargahında NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için onay sürecinin başladığını söyledi.

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