İsveç, YPG'den özgürleşti! Avrupa'nın ezberini bozdu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Pençe-Kılıç Harekatı'na destek vererek Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti, "PKK'nın İsveç'te yeri yok" dedi.

Teröre destek verdikleri için NATO üyeliği konusunda Ankara'dan veto yiyen İsveç, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna destek verdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, parlamentoda Yeşiller Partisi Sözcüsü Marta Stenevi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın rahatsızlık meydana getirdiğine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştirmediğine dair soruyu cevaplayan Kristersson, "Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var" dedi. Tüm tarafları itidalli olmaya, sakin kalmaya, sivillerin ve sivil nesnelerin askeri tehlikeye maruz kalmaması gerektiğine dair çağrıda bulunan Kristersson, "Kuzey Suriye'deki durum çok karışık, bir yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen bir mücadele, bir taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğunu kabul etmek gerekir" dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ'

"Dünyanın Türkiye'yi vuran terör saldırılarının, diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var" diyen Kristersson şöyle devam etti: "Teröre veya terörle ilgili faaliyetlere katılan, onları finanse edenler İsveç'i değil, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in onlar için güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik.

Bu arada Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.

İSVEÇ, YPG'DEN ÖZGÜRLEŞTİ

6 ay önce PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh dönemin başbakanı Magdalena Andersson'a yönelik güvensizlik oylamasında çekimser oy kullanarak hükümetin düşmesini engellemişti. Karşılığında Kakabaveh ve İsveç hükümeti, terör örgütü PKK/YPG'ye desteğe devam konusunda el sıkışmıştı.