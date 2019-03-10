İsveç'in başkenti Stockholm'de bir otobüsün tünele girdiği sırada patlama meydana geldi
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir otobüsün tünele girdiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı
İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüs patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Otobüsün kentteki bir tünele girerken tavana çarptığı ve bu sebeple patladığı düşünülüyor. Stockholm İtfaiye Müdürlüğü Operasyon Müdürü Tony Frank, "Bir otobüs patladı. Olay yerindeyiz" açıklamasında bulundu.
Stockholm'un kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlama sebebiyle en az bir kişinin yaralandığı belirtildi.
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