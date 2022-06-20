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Dünya

İsveç'in iki yüzlülüğü! Paçavralarla gösteriye yine göz yumdu

NATO'ya girmek için terör örgütü PKK'yı tanımadığını ve sözde desteğini kestiğini belirten İsveç hükümeti bir iki yüzlü politikaya daha imza attı. Gösteri yapılmasına göz yuman İsveç, Göteborg kentinde toplanan bir grup terör örgütü yandaşının gösteri düzenlemesine ses çıkarmadı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
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İsveç'in Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

İKİ YÜZLÜ BİR POLİTİKA UYGULUYOR

Bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi. Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

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