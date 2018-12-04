İsveçli gazeteci: Kabile ABD'li misyoneri öldürmekte haklı

Gazeteci Peter Kadhammar'in Andaman ve Nicobar Adaları'nın bir parçası olan Kuzey Sentinel Adası'nda Chau'yu oklarla vurarak öldürülen yerlilerin 'mantıklı' davrandıklarını yazması tepki çekti.

Kadhammar'a göre, Sentinel yerlilerinin, yüz yıllar önce Avustralyalı, ABD'li, Afrikalı ve Asyalıların topraklarına ayak basan yabancılara yapması gerekeni yaptı.

Gazeteci ayrıca beyazların 'tüfekler, toplar, yalanlar, anlamsız zulüm, acımasızlık, rüşvet, kırılmış ve ithal hastalıklar'ı beraberlerinde getirdiklerini şu sözlerle belirtti:

"Trajik bir durum ama yerliler mantıklı davranmış. Bir beyazın topraklarınıza ayak basmasına izin verirseniz haritadan silinirsiniz. Uygarlığımız soykırıma dayanıyor. Soykırım politikası ancak bizim kıtamıza ulaştığında bir suç sayıldı."

Kadhammar, sözlerini İnka Medeniyeti'ni örnek göstererek destekledi ve İspanyol istilasından sonra nüfuslarının 12 milyondan 2 milyona indiğini söyledi.

Ülkenin önde gelen gazetesinde yayınlanan yazı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazıları yazarın fikrini desteklerken bazı kullanıcılar ise yazının ırkçı olduğunu söyledi.

GÜNLÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hindistan'ın Andaman ve Nikobar Adaları'na bağlı Kuzey Sentinel Adası'nda bir yerli kabilesi üyesi

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BBC Türkçe'nin haberine göre 26 yaşındaki Chau defalarca kabile üyeleriyle temasa geçmeye çalıştı ve öldürülmeden önce adaya ulaşmayı başardı.

Günlüklerinde ise adada yaşayanlara hediye olarak balık ve futbol topu verdiği yazıyordu.

Chau'nun annesi tarafından bazı basın kuruluşlarına verilen günlükte "Ok menzilinin dışında olduğumdan emin oldum" yazdığı da ortaya çıkmıştı.

Ziyaretçilerin izinsiz girişine izin verilmeyen adada, dışarıdan gelenlere agresif bir şekilde karışı koymasıyla tanınan 30 bin yıllık bir kabile yaşıyor.

(Sputnik)