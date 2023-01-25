İsveçli Süryaniler, Paludan'ın ilçelerinde Kur'an-ı Kerim yakmasını nasıl durdurduklarını anlattı

AA muhabirine konuşan İsveçli Süryani gazeteci Dikran Ego, arkadaşı Özcan Kaldoyo'nun geçen yıl Paludan'ın yaklaşık 40 bin Süryani'nin bulunduğu Sodertalje'de "provokatif" eylemi yapmasını engellediğini anlattı.

Ego, Sodertalje'nin aşırı sağcıların Kur'an-ı Kerim'i yakamadığı tek bölge olduğuna işaret etti.

Arkadaşı Kaldoyo'nun, Paludan'ı tehdit etmediğini vurgulayan Ego, "Onunla sohbet ettiler. Özcan ona 'Hoşgörü ve çoğulculukla, insana saygıyla övünüyorsun, dinlere karşı önyargın olmadığını iddia ediyorsun ama bunu bize ispat edecek misin? Sözlerinde gerçekten samimiysen bugün Kur'an'ı yakma ki samimiyetini görelim." ifadeleriyle eylemciye müdahale ettiğini aktardı.

Diktan Ego, Paludan'ın ise bu diyalog karşısında "Tamam, yakmayacağım." diyerek, olay yerinden ayrıldığını dile getirdi.

Olay, sosyal medyadan canlı yayınlanırken, görüntülerde Paludan'ın olay yerinden ayrılmadan önce Özcan Kaldoyo ile uzun süre konuştuğu görülüyor.

Çoğunluğunu Süryanilerin oluşturduğu Sodertalje ilçesi, "Avrupa'nın en kalabalık Süryani topluluğuna ev sahipliği yapan ilçe" olarak biliniyor.

- "İSVEÇ HÜKÜMETİ, PALUDAN'IN EYLEMLERİNİ KINAMASINDA SAMİMİ"



Ego, İsveç hükümetinin Paludan'ın eylemlerini kınamasında samimi olduğunu anladığını ve buna inandığını belirterek, ülkede ifade özgürlüğü yasalarının çıtasının çok yüksek olduğunu, bunun Hristiyanları da etkilediğini dile getirdi.

Dikran Ego, 15 yıl önce bir kilisede düzenlenen resim sergisinde İsa Mesih'in eşcinsel olarak tasvir edildiğini hatırlatarak, Hristiyanların üzülüp bunu kınamak için protesto düzenlediğini ancak yapabilecekleri fazla bir şey olmadığını söyledi.

Gazeteci Ego, "İsa Mesih'in eşcinsel olarak gösterilmesine izin veren bir ifade özgürlüğü, yasalar bu şekilde tasarlandığı için Kur'an'ın yakılmasına hiçbir şey yapamaz." dedi.

Bazı eleştirmenler ise yetkililerin, "arzu etmesi halinde" bu tür kışkırtıcı nefret suçlarını kolayca engelleyebileceğini iddia ediyor.

Rasmus Paludan, Müslümanların kutsal ayı ramazanda İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlatmış ve olay geniş çaplı gösterileri beraberinde getirmişti.



O dönemde İsveç polisi, olayların toplumsal yönü itibarıyla ülkede Kur'an yakılmasına artık izin vermeyeceklerini açıklamıştı ancak Paludan'ın geçen hafta sonu Türk Büyükelçiliği önünde eylem yapmasına ise müsaade edilmişti.