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Dünya

İsveç'te başörtüsü yasağını uygulamayan okul müdürü görevden alındı

İsveç'in Skone bölgesindeki Skurup ilçesinde belediye tarafından getirilen okullarda başörtü yasağını uygulamayan Prastamosse Okulunun Müdürü Mattias Liedholm, görevden alındı.

AA14 Nisan 2020 Salı 21:58 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 21:58
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İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, yasak kararını eleştiren ve uygulamayan Liedholm'ün görevine Skurup Belediyesi tarafından son verildi.

SVT'ye açıklamada bulunan Liedholm, 'Şu anda bildiğim, hakkımda soruşturma yürütülürken görevden el çektirilmiş olmam.' dedi.

Skurup Belediye Meclisi tarafından 5 ay önce 13 yaşından küçük öğrencilere başörtüsü yasağı getirilmiş, ilçede bulunan Prastamosse Okulunun Müdürü Liedholm, "yasağı tanımadığını ve kendi okulunda bunu uygulamayacağını" açıklamıştı.

Liedholm, karara uymayacağını açıklamasının ardından birçok ölüm tehdidi aldığını duyurmuştu.

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