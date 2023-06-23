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Dünya

İsveç'te bir ilk! PKK'ya destekçisine dava

İsveç'te ilk kez terör örgütü PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı. İsveç'te terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınmasını hedefleyen yasa 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

23 Haziran 2023 Cuma 07:58 - Güncelleme:
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destekçisine dava
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İsveç'te PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı. İsveç böylece son dönemde sertleştirdiği terör yasasını, PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.

İsveç'te 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen bir şüpheli, başkent Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçtiğimiz ocak ayında tutuklandı.

Savcılık, şüphelinin amacının, Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu iddia ediyor.

Şüphelinin ayrıca İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığı da iddia ediliyor.

Zanlının PKK'nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği belirtiliyor.

İsveç'te terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınmasını hedefleyen yasa 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

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