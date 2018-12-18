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İsveç'te bomba alarmı

İsveç'in Göteborg kentinde, sokakta bulunan şüpheli paketin içinden patlayıcı çıktı.

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Yerel basındaki haberlere göre, şehir merkezindeki Johanneberg Mahallesi'nde bulunan şüpheli paket nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü şekilde patlattı.

Göteborg Emniyet Müdürlüğünden Thomas Fuxborg, pakette patlayıcı madde bulunduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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