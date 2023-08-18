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Dünya

İsveç'te camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildi

İsveç'in Göteborg kentindeki bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği bildirildi.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 17:19 - Güncelleme:
İsveç'te camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildi
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Göteborg polisinden yapılan açıklamada, Göteborg'un Hisingen bölgesinde bulunan bir camiye mektup içerisinde şüpheli beyaz toz madde gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, şüpheli beyaz tozun incelemesinin devam ettiği ve olay hakkında soruşturma açıldığı vurgulandı.

Göteborg İslam Kültür Derneği Başkanı Faraj Semmo, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, isimsiz mektubu incelediğinde beyaz tozların eline bulaştığını söyledi.

Cuma namazından sonra polisi haberdar ettiğini aktaran Semmo, namaza gelenleri paniğe sevk etmemek için bir süre beklediklerini kaydetti.

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