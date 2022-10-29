İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

Programa katılan terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kadir Meral de Kürtçe sunduğu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

