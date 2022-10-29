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Dünya

İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti

İsveç devlet televizyonu SVT'nin bir programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer veren programın yapımcısı ve sunucusu Kristoffer Ahonen Appelquist, istifa ettiğini açıkladı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren programın sunucusu istifa etti
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Appelquist, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok yıprandığını, bu yüzden programı bırakıp kanaldan ayrıldığını, bundan sonra zamanını ailesine ve çocuklarına ayıracağını söyledi.

SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in yapımcılığını üstlendiği ve sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

Programa katılan terör örgütü PKK/YPG destekçisi Kadir Meral de Kürtçe sunduğu haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

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