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İsveç'te evin tuvaletinden boa yılanı çıktı

İsveç'in Kiruna kenti yakınlarındaki Jokkmok kasabasındaki evin tuvaletinde bir metre boyunda boa yılanı bulundu.

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İsveç'in Kiruna kenti yakınlarındaki Jokkmok kasabasındaki evin tuvaletinde bir metre boyunda boa yılanı bulundu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Johan Martin Spik Skum adlı kişi, evinin tuvaletindeki klozette, bir metre boyunda boa yılanı görmesinin ardından yetkilileri arayarak yardım istedi.

Yılanı klozetten çıkaran yetkililer, hayvanın yakınlardaki bir evden kaçmış olabileceğini ifade etti.

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