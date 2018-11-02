İsveç'te Hyalomma' cinsi kene görüldü

İsveç’in başkenti Stockholm’de ilk defa kenenin en tehlikelisi ve en agresif cinsi olarak bilinen ‘Hyalomma' nın görüldüğü öğrenildi. İsveç Veteriner Hekimliği (SVA) bilim adamlarından Guilio Grandi başkentteki bir parkta bulunan kenenin yaklaşık 2 santim büyüklüğünde olduğunu belirterek, bu tür keneler çoğunlukla Asya ve Afrika'da bulunması sebebi ile Stockholm’de böyle bir vaka ile karşılaşılmış olmanın olağanüstü olduğunu söyledi.

Hyalomma, yaz kenesigiller familyasından kene cinsi olarak bilinir. Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da rastlanır. Çok sık olmasa da Güney Afrika'da da rastlanıldığı olmuştur. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan ısırıkları, çürüterek öldüren bir etki gösterir ve ölüm birkaç gün içerisinde gerçekleşir.