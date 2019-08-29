İsveç Sol Parti Genel Sekreteri Aron Etzler, Kakabaveh’in İslam karşıtı söylemlerinin parti politikalarına büyük zarar verdiğini belirterek, partiyle ilişkisinin kesilmesine karar verdiklerini söyledi. Kakabaveh’in İslam hakkında doğru olmayan birçok şey iddia ettiğini dile getiren Etzler, “İsveç’in kenar mahallerinde, İslami halifeliğin kurulduğunu iddia etti. Irkçıların, İslam hakkında yayımladığı yalan propaganda bir haberi, sosyal medya hesabında yayımladı. Ayrıca okullarda, dini sembollerin yasaklanmasını istiyor. Bu bizim parti politikamızla çelişiyor” dedi. Öte yandan Kakabaveh’in sık sık parlamentoya, PKK’nın terör listesinden çıkarılması için öneri verdiği biliniyor. Kakabaveh, ilk olarak 2016’da İslam ve Somalililer hakkında hazırlanmış ırkçı sahte bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlamıştı.