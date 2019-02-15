İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9673
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç'te 'İsrail mallarını alma boykot et' eylemi

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısında bulunan broşür dağıttı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısında bulunan broşür dağıttı.

Aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Filistinliler Derneği tarafından şehir merkezinde düzenlenen etkinlikte, İsrail mallarının boykot edilmesi istendi.

Aktivistler hazırladıkları, "İsrail mallarını boykot et ve alma'', ''İsrail'e tatile gitme'' yazılı broşürleri yoldan geçenlere dağıttı.

Filistin Derneği üyesi Willi Reichhold, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere yaptığı baskı, işkence ve cinayetleri halka birebir anlattıklarını söyledi.

İsrail mallarına verilen paraların Filistinlilere karşı kullanıldığını belirten Reichhold, "İsrail Filistinlileri öldürüyor, işkenceden geçiriyor ve topraklarını işgal ediyor. Buna 'dur' demek için İsrail mallarını boykot etmeye ve İsrail'e tatili gidilmemesi için halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Reichhold, gösteride yardım da topladıklarını aktararak, "Filistinli sığınmacılar için de halktan para topluyoruz. Topladığımız bu paralar Filistinli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak." değerlendirmesine yer verdi.

NASA´nın Mars´taki uzay aracı ''öldü''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çok yakında göklerde olacak

Çok yakında göklerde olacak

Metris Cezaevinde yangın

Metris Cezaevinde yangın

Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

Pilot projelere hayat verecek

Pilot projelere hayat verecek

Başkan Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

Başkan Erdoğan canlı yayında soruları yanıtlıyor

ABD'nin bahanesi kalmadı

ABD'nin bahanesi kalmadı

CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

İran'a petrol ihracatını durdurdular

İran'a petrol ihracatını durdurdular
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA