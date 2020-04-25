İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkan kalp hastası Gülüşken hastanede tedavi edilmedi

AA 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:54 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 21:54

Gülüşken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası için çaresizce yardım istediği görüntülerin sosyal medyada büyük ses getirdiğini ifade etti. Babasının 13 gün önce hastalandığını aktaran Gülüşken, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtti.

Babasının durumu ciddileşmeye başlayınca tekrar hastaneyi aradığını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra, ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullandı.



Gülüşken, hastaneden virüse karşı hiçbir koruyucu ekipman verilmediğini dile getirerek 'Babamla birlikte bir ilaç, bir maske, bir koruyucu ekipman, hiç bir şey göndermediler. Sadece ağrı kesici verdiler ve iyi beslenmesi gerektiğini söylediler. Evde iki çocuk ve iki genç var. Küçük çocukların astım hastalığı var. Babam kalp hastası ve bizim hayatımızı da tehlikeye attılar. Karantina altında olduğumuz için evde ne bir maskemiz ne bir eldivenimiz var.' dedi.

Tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Gülüşken, 'Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik.' değerlendirmesinde bulundu.

Görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Türkiye'den birçok kurumdan kendilerine destek geldiğinin altını çizen Gülüşken, Türkiye'nin Stokholm Büyükelçiliği, Yurtdışı Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç teşkilatının konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın da kendilerini aradığını vurgulayan Gülüşken, Türkiye Dışişleri Bakanlığının babasının durumunu yakından izlediğini kaydetti.