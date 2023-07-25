İsveç'te, Kur'an-ı Kerim mushafı yakmak isteyen provokatörden geri adım

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmak için polisten izin isteyen 31 yaşındaki kişi, bu talebinden vazgeçti.

SVT'ye açıklamada bulunan söz konusu kişi, "Böyle bir eylem için polise izin başvurusunda bulunduğuma pişman oldum. İslam'a saygı duymalıyım ve tüm İranlılardan özür dilerim." dedi.

Bu arada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim mushafı yakma provokasyonlarına bir haftadır sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alan hükümet adına Dışişleri Bakanı Tobias Billström yazılı bir açıklama yayımladı.

Billström, "Hükümetin ilk önceliği içeride ve dışarıda İsveç vatandaşlarının güvenliğidir. Bu konularla ilgili yaptığımız çalışmaları yakında Mecliste anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, 8 Temmuz'da Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin, ülkede Kur'an-ı Kerim mushafı yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM MUSHAFI YAKMA PROVOKASYONLARI

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim mushafı yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.