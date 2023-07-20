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Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: Yere atıp üstüne bastı

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim mushafı yakan Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafını ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etti.

20 Temmuz 2023 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı: Yere atıp üstüne bastı
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Irak Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim mushafını ve Irak bayrağını yere atıp üzerine basarak, İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti.

Kur'an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi, daha sonra Irak bayrağını da yaktı.

Momika, İsveç Parlamentosu önünde de Kur'an-ı Kerim mushafı yakmak için polisten izin istemişti. Polis bunun için şimdiye kadar izin vermedi.

STOCKHOLM CAMİSİ ÖNÜNDE DE KUR'AN-I KERİM MUSHAFINI YAKMIŞTI

Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki göstermişti.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim mushafı yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıklamıştı.

YÜKSEK YARGI, POLİSİN KUR'AN-I KERİM MUSHAFI YAKMA YASAĞINI KALDIRMIŞTI

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim mushafı yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM MUSHAFI YAKMA PROVOKASYONLARI

Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim mushafı yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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