İsveç'te Kur'an'a yönelik saldırıların nefret suçu sayılması istendi

Aktivistler Anders L Pettersson ve John Stauffer, İsveç'in en büyük siyasi içerikli gazetesi Dagens Nyheter için "Kur'an'ın yakılmasını durdurmak için nefret suçu yasasını devreye sokun" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yazıda, İsveç'te nefret suçu yasasının bu provokasyonlarda etkin kullanılması istendi ve "İsveç'te halihazırda var olan güçlü nefret suçu yasası uygulamaları gereğince; Kur'an yakan kişi yargılanmalıdır. Fakat Kur'an yakma olayları, İsveç'teki bir mahkemede etnik gruplara karşı kışkırtma olarak değerlendirilmiyor. En yaygın karşı argüman, Kur'an'ın yakılmasının yalnızca ifade özgürlüğünün kullanılması olduğu yönünde. Ancak bu argüman hem yasal hem de tarihsel destekten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

İsveç'in, Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığı Sözleşmesi'nin yanı sıra BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerle uyumlu nefret suçu mevzuatına sahip olduğunu hatırlatan aktivistler, "İsveç'te Müslümanlar genellikle savunmasız bir azınlık grubu. Bugün İslamofobi İsveç'te büyüyor. Hem Ayrımcılık Ombudsmanı hem de Suç Önleme Konseyi, nefret suçlarının ve İslamofobik ayrımcılık vakalarının hızla arttığı konusunda uyarıda bulunuyor. Buna rağmen savcılar Kur'an mushafı yakma vakalarını, nefret suçu dışında dar bir çerçevede değerlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM MUSHAFI YAKMA PROVOKASYONLARI



Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca Malmö, Norköpin, Jönköping ve başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim mushafı yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafı yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim mushafını ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.