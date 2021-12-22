İsveç'te Müslümanların bulunduğu okula saldırı düzenleyen Jackson'a 2,5 yıl hapis cezası

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:25 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:27

Lund Bölge Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 18 Ağustos'ta okula ırkçı saldırı düzenleyen, Müslüman öğrenci ve öğretmenleri öldürmek isteyen Hugo Ahlfors Jackson, 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Mahkemeden yapılan açıklamada, saldırganın, 40 yaşında bir öğretmeni bıçaklamak ve okulda bulunan öğrenci ve öğretmenleri silah ve bıçakla tehdit etmeye yönelik 9 suçtan hüküm giydiği bildirildi.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilere 480 bin kron tazminat ödemesine karar verildiği kaydedildi.

Mahkemede savunma yapan saldırgan, Yeni Zelanda'da camiye saldıran ve 51 kişiyi öldüren ırkçı Brenton Tarrant'ı örnek aldığını ve aynı şeklide Kalleberg Lisesinde bulunan Müslüman öğrenci ve öğretmenleri öldürmek istediğini ve bundan dolayı da pişman olduğunu söyledi.

İsveç'in Skone bölgesindeki Eslöv ilçesinde 18 Ağustos'ta otomatik silah, tabanca ve bıçakla Kalleberg Lisesine giren Hugo Ahlfors Jackson, başındaki motosiklet kaskı ve kamera ile öğrencileri ve öğretmenleri tehdit etmiş, 40 yaşında bir öğretmeni bıçaklamıştı.

Olayı sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Jackson, "Müslümanlara ölüm" diye bağırmıştı.