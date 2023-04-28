İsveç'te PKK destekçisi partiden 7'li koalisyona açık destek

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin destekçiliği ile bilinen Sol Parti Başkanı Nooshi Dadgostar, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkilemek için PKK'nın siyasi kolu HDP'ye sosyal medyada seçim mesajı yayımladı.
İsveç'te Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar, 14 Mayıs seçimlerinde HDP için oy verilmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini öne süren Dadgostar, Türkiye'de ve İsveç'te oy kullanacak vatandaşların, Erdoğan'ın karşısındaki rakibe ve HDP'nin, paravan partisi Yeşil Sol Parti'ye oy vermelerini istedi.
Dadgostar, konuşmasında skandal ifadeler kullandı.
Öte yandan geçen sene Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, terör örgütü PKK/YPG'ye açıkça destek vererek, örgütün paçavralarını açmıştı.
Ayrıca Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, geçen sene terör örgütü FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirmişti.