İsveç'te PKK skandalı! Yeni rezalet: Teröristlerin sözlerini manşete taşıdılar

Dünyanın gündeminde İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçak eylem var. Stockholm'da bulunan tarihi belediye binasının önünde, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir maket bir direğe ayaklarından asıldı. Çirkin olayın gerçekleştiği anları kayıt altına alan PKK destekçileri, eylemi terör örgütü bağlantılı sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görüldü.

Çirkin eyleme Türkiye'den sert tepkiler gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Başkan Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Terör örgütünün Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında; "İsveç'de gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin NATO'ya girmek isteyen ülkelerin terör örgütlerine müsade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

ÜLKE BASININDA TERÖR SÖZCÜLÜĞÜ

Alçak eylem, NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç'te de belirsizliğe ve gerilime yol açtı. NATO'ya üyelik talebinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye vetosuna takılmıştı. Türkiye iki ülkeden terör örgütleri ile aralarına mesafe koymalarını talep etmiş, İsveç ve Finlandiya ise bunu Madrid'deki üçlü muhtıra ile garanti etmişti. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kesin şart koymuştu. Bu konuda müzakereler sürerken İsveç'te geçtiğimiz aylarda FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebi durdurulmuştu. Türkiye'nin tepkisine neden olan bu olayın ardından ülkenin başkenti Stockholm'de gerçekleşen rezil olay, çok daha büyük bir gerilime neden olurken ülke basınında akılalmaz bir yazı yayınlandı.

SÖZÜ TERÖR DESTEKÇİLERİNE VERDİLER

Ülkenin en çok okunan gazetesi Aftonbladet, çirkin saldırıya ilişkin haberinde PKK/YPG terör örgütü destekçisinin sözlerine yer verdi. İsveç gazetesi, çirkin saldırının hemen ardından PKK sözcülüğünü yapan Twitter hesabıyla iletişime geçti. Takma ismiyle gazeteye konuşan PKK destekçisi için "aktivist" ifadesini kullanan Aftonbladet, "ifade özgürlüğü" kisvesi altında adeta terör örgütünün basın sözcülüğünü üstlendi.

Alçak saldırıdan hafif bir protesto gösterisi gibi bahseden Aftonbladet, Twitter'daki terör örgütü sayfasını da destek verircesine paylaştı. Tepki çeken olay sonrası gazeteden henüz yeni bir açıklama gelmedi.

"SEÇİLMİŞ BİR BAŞKANA YAPILANLAR İĞRENÇ"

Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre; İsveç Dışişleri Bakanı, alçak gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçilmiş bir başkana yapılanlar iğrenç" ifadesini kullandı.