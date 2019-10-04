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İsveç’te sünnet yasağına ilk adım 

Dünyada özgürlüklerle anılan İsveç’te İslam karşıtlığı etkisini giderek artırıyor.

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Ülkede İslamofobiden yola çıkan Merkez Partisi, “erkek çocuklarının sünnet edilmesini yasaklamak” vaadini programına ekledi. Parti’nin yıllık konferansı sırasında alınan karar, parti lideri Annie Loof’un karşı çıkmasına rağmen 166’ya karşı 314 evet oyuyla kabul edildi. . Yasağın dini inançlarla ilgisi olmadığını savunan parti yetkilileri, sünnetin tamamen yasaklanması yerine ‘tıbbi olmayan sünnetin yasaklanması’ üzerinde durduklarını belirtti. Merkez Partisi iktidarda bulunmuyor ancak iktidardaki Sosyal Demokratlar ile Yeşiller koalisyonunun ülkeyi yönetmesi için yapılan anlaşmaya destek veren dört partiden biri. Merkez Parti bu yönde bir karar almış olsa bile bunu parlamentoya getirmeyi şimdilik düşünmüyor. 

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