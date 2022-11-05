İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2022 Cumartesi / 11 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK gerginliği!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, terör örgütü PKK/YPG ile aralarına mesafe koyacaklarını söyledi. Bu karar karşı Sosyal Demokrat Partili eski Adalet Bakanı Morgan Johansson ise yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koymasını 'endişe verici ve çirkin' bir durum olarak değerlendirdi.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
İsveç'te terör örgütü PKK gerginliği!
ABONE OL

İsveç'in devlet radyosu SR'ye açıklamalarda bulunan Billström, "Söz konusu YPG ve PYD gibi örgütler, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde bulunan PKK ile aralarında bağlantı olduğundan Türkiye ile aramızı bozmamak için bu örgütlerle aramıza mesafe koyacağız." ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'da TV4 kanalına terör örgütü PKK ile yakın ilişkide olanlarla iş birliği yapamayacaklarını kaydederek,
"Kararımız çerçevesinde, İsveç topraklarında terörizm için para toplayan veya destekleyen tüm faaliyetlere sıkı bir şekilde karşı çıkacağız." dedi.

- SOSYAL DEMOKRAT PARTİDEN KARARA TEPKİ

Sosyal Demokrat Partili eski Adalet Bakanı Morgan Johansson ise yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koymasını "endişe verici ve çirkin" bir durum olarak değerlendirdi.

Hükümetin kararı meclise getirmeden aldığını aktaran Johansson, kararın kabul edilemez olduğunu savundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.