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Dünya

İsveç'te terör örgütü yandaşlarından alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 18:42 - Güncelleme:
İsveç'te terör örgütü yandaşlarından alçak provokasyon: Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
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Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Başkan Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.

İSVEÇ'TE PKK/YPG PROVOKASYONLARI

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Başkan Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

  • İsveç
  • terör örgütü PKK/YPG
  • Başkan Erdoğan

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