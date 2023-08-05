Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Başkan Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.

İSVEÇ'TE PKK/YPG PROVOKASYONLARI



Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Başkan Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarına müsaade edilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Stockholm'de bugün düzenlenen bir etkinlikte, bir kez daha, PKK iltisaklı bir grubun terör örgütü sembolleriyle propaganda yapmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin eylemde bulunmasına müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerini engellemek bağlamında üstlendiği taahhütler hatırlatıldı.

ADALET BAKANI TUNÇ: İSVEÇ'İN TAAHHÜTLERİNE SADIK KALMASI GEREKİR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından söz konusu provokasyonu kınadı. Tunç sosyal medya paylaşımında, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün gerçekleşen terör örgütü PKK destekçilerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan provokasyonunu en şiddetli şekilde kınıyorum. İsveç'in terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade etmesi, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik provokasyonlara sessiz kalması kabul edilemez. NATO'da müttefikimiz olmak isteyen İsveç'in terör örgütlerinin faaliyetlerine izin vermeyerek taahhütlerine sadık kalması gerekir. Terör bir insanlık suçudur. Terör örgütlerinin her türlü eylemlerine engel olunması hukuk devletlerinin asli görevidir." ifadelerini kullandı.