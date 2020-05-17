İsveç'te vahşet! 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı

17 Mayıs 2020 Pazar 17:24 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 17:27

İsveç'te kan donduran bir olay yaşandı. Ülkede yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın kafasını keserek vücudunu paramparça etti.

17 yaşındaki Wilma Andersson, 14 Kasım tarihinden beri kayıp olduğu için İsveç polisi tarafından aranıyordu.

Polis ekiplerinin yanı sıra, gönüllülerden oluşan bir ekip de aylar boyunca Wilma'yı aradı.

Dehşet haberi ise, polis ekiplerinin evinde arama yaptığı, Wilma'nın eski sevgilisinin evinden geldi.

Wilma Andersson'ın başı alüminyum folyo ile sarılı bir şekilde göçmenin dairesindeki bavulun içinde bulundu.

Güvenlik güçleri genç kızın vücudunun diğer kısımlarının hala kayıp olduğunu açıkladı.

23 yaşında olduğu bildirilen göçmenin komşuları, 14 Kasım akşamı cinayet zanlısının evinden çığlıklar duyduklarını söylemesi üzerine Wilma Andersson'ın ölüm gününün de o akşam olabileceği kanaatine varıldı.

Ayrıca, göçmenin evinde bulunan bıçaklarda Wilma'nın DNA'sına rastlandı. Wilma'nın kesik başının yanında, doldurulmuş bir hayvan cesedinin de olduğu bildirildi.

Polisin olay hakkında sorduğu sorulara sadece 'Yorum yok.' diyerek cevap veren göçmenin, genç kıza daha önce 'Seni parçalara ayıracağım.' yazarak mesaj yolladığı tespit edildi.

Wilma'nın hayatını kaybetmesinin ardından, onu seven ve anmak isteyen herkes çiçekler ve mumlar bıraktı.