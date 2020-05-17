İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'te vahşet! 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı
Dünya

İsveç'te vahşet! 17 yaşındaki kızın başını keserek vücudunu parçalara ayırdı

İsveç'te eski sevgili dehşeti yaşandı. Polis ekipleri, altı aydır kayıp olan 17 yaşındaki Wilma Andersson'u arıyordu. Ancak genç kızdan acı haber geldi. Andersson eski sevgilisi tarafından başı kesilmiş halde bulundu.

17 Mayıs 2020 Pazar 17:24 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 17:27
ABONE OL

İsveç'te kan donduran bir olay yaşandı. Ülkede yaşayan bir göçmen, 17 yaşındaki kızın kafasını keserek vücudunu paramparça etti.

17 yaşındaki Wilma Andersson, 14 Kasım tarihinden beri kayıp olduğu için İsveç polisi tarafından aranıyordu.

Polis ekiplerinin yanı sıra, gönüllülerden oluşan bir ekip de aylar boyunca Wilma'yı aradı.

Dehşet haberi ise, polis ekiplerinin evinde arama yaptığı, Wilma'nın eski sevgilisinin evinden geldi.

Wilma Andersson'ın başı alüminyum folyo ile sarılı bir şekilde göçmenin dairesindeki bavulun içinde bulundu.

Güvenlik güçleri genç kızın vücudunun diğer kısımlarının hala kayıp olduğunu açıkladı.

23 yaşında olduğu bildirilen göçmenin komşuları, 14 Kasım akşamı cinayet zanlısının evinden çığlıklar duyduklarını söylemesi üzerine Wilma Andersson'ın ölüm gününün de o akşam olabileceği kanaatine varıldı.

Ayrıca, göçmenin evinde bulunan bıçaklarda Wilma'nın DNA'sına rastlandı. Wilma'nın kesik başının yanında, doldurulmuş bir hayvan cesedinin de olduğu bildirildi.

Polisin olay hakkında sorduğu sorulara sadece 'Yorum yok.' diyerek cevap veren göçmenin, genç kıza daha önce 'Seni parçalara ayıracağım.' yazarak mesaj yolladığı tespit edildi.

Wilma'nın hayatını kaybetmesinin ardından, onu seven ve anmak isteyen herkes çiçekler ve mumlar bıraktı.

Tıbbi aromatik bitkiler küçük tarım arazilerine can suyu oluyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.