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İsveç'te 'Yalancı veba' nedeniyle 5 bin tavuk itlaf edilecek

İsveç’in Göteborg kentinde görülen “yalancı veba” hastalığı sebebiyle 5 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

  • İHA
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Göteborg kentinin Mölndal bölgesinde bir çiftlikte görülen “yalancı veba” hastalığı sebebiyle 5 bin tavuğun itlaf edileceği öğrenildi. Şehirdeki yetkililer hastalık konusunda halka uyarıda bulundu. İsveç Tarım Bakanlığı ise enfeksiyonun kaynağını bulmak için bir araştırma başlattı. 
 
Çiftlik adına açıklama yapan Dag Andersson ise yaşananlardan dolayı şok olduğunu belirterek, “Bu olayı duyunca bütün gece uyuyamadım. Nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Çiftliğimizde Yalancı Veba hastalığı nedeniyle 5 bin tavuğumuzu öldürmek zorunda kalacağız. Tavukların öldürülmesi gereken mesaj çarşamba günü geldi. Yasaya göre bu hastalık o kadar bulaşıcı ki açıkçası başka çaremiz yok. Neyse ki tavukların haricinde büyükbaş hayvanlar herhangi bir şekilde etkilenmiyor” dedi. 
 
Kanatlı hayvanlarda görülen ve halk arasında “yalancı veba” olarak tanımlanan “Newcastle hastalığı” akut seyirli, çok bulaşıcı, ölüm oranı yüksek bir hastalık. Genellikle pislik dolu kümeslerde görülen bu hastalığın tedavisi ise oldukça zor. Hastalığın 3-4 günde sürünün tamamını öldürebildiği biliniyor. 

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