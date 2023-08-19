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Dünya

İsveç'teki alçaklığa yangın söndürme tüpüyle müdahale

İslam düşmanı Irak asıllı Salwan Momika, dün yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak bir saldırı daha gerçekleştirdi. Bu sırada bir kadın Kur'an-ı Kerim mushafı yakan Momika'ya yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
İsveç'teki alçaklığa yangın söndürme tüpüyle müdahale
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İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi.

İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağına ayaklarını silen Momika, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i, Reisi'nin fotoğrafını, İran ve Irak bayraklarını ateşe verdi. Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE

Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kur'an-ı Kerim'e, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.


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