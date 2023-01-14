İsveç'teki PKK rezaletinin arkasındaki teröristin kimliği belli oldu

İsveç'in başkenti Stockholm'da skandal bir eylem gerçekleştirildi. PKK sempatizanları, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı. İsveç basını Rezil eylemi gerçekleştiren ve bu görüntülerini sosyal medyada yayınlayan PKK destekçilerine söz verdi. İsveç Başbakanı'na ise 'Sızlanmayı bırak' ifadeleri ile tepki gösterdi.

SÖZ VERDİLER

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden biri olan Aftonbladet, rezil eylemi gerçekleştiren terörist ile görüştü. Film yapımcısı olduğu ileri sürülen Andreas kod adlı teröristin, samimi bir sese sahip olduğu ifade edilen haberde, eylemi nasıl gerçekleştirdiği detaylıca anlatıldı.

Sıradan bir İsveç vatandaşı gibi lanse edilen terörist Andreas, Facebook'ta bir reklam gördükten sonra mankeni Norsborg'da bulduğunu, Erdoğan maskesini de internetten sipariş verdiğini belirtti.

Andreas'ın İsveç'teki tüm medya kuruluşları ile irtibata halinde olduğunu belirttiği haberde, tepki oluşturmak istendiği ve bunun da başarıldığı vurgulandı.

"DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI"

Üstelik bunun ilk eylem olmadığı daha önce de belediye binasına PKK bayrağı yansıtıldığı hatırlatıldı.

BAŞBAKANA YÜKLENDİLER

Gazetede yer alan bir köşe yazısında ise, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un "Bu olay İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için bir sabotajdır." sözlerine tepki gösterildi. 'Türkiye hakkında sızlanmayı bırak' ifadeleri kullanıldı. Analizde, "Hem Ulf Kristersson hem de Tobias Billström bilmeli. İnsanlar bazen hem tatsız hem de affedilemez şekilde davranırlar.Bu Erdoğan ve Türkiye'den korkmak için bahane değil" ifadeleri kullanıldı. Bir saat süren rezil eylemin Türkiye ve İsveç ilişkilerini çıkmaza soktuğu itiraf edildi.