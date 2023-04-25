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Dünya

İsveç'ten 5 Rus diplomat içi dikkat çeken karar

İsveç, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 5 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

IHA25 Nisan 2023 Salı 18:23 - Güncelleme:
İsveç'ten 5 Rus diplomat içi dikkat çeken karar
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İsveç, 5 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç hükümetinin Rus istihbaratının oluşturduğu güvenlik tehdidini çok ciddiye aldığı vurgulanarak, diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 5 Rus diplomatın sınır dışı edileceği bildirildi. Açıklamada, "(Rusya) büyükelçiliğinde çalışan 5 kişinin diplomatik ilişkilere ilişkin Viyana Sözleşmesi ile bağdaşmayan faaliyetleri nedeniyle (İsveç'ten) ayrılması istenmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatların söz konusu faaliyetlerine ilişkin ayrıntı vermezken, İsveç güvenlik servisinin Rusya'nın İsveç'te sürekli olarak istihbarat topladığını bildirdiğini aktardı.

Rusya'nın İsveç Büyükelçiliği konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsveç, Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika, geçtiğimiz sene çok sayıda Rus diplomatı casusluk yaptıkları iddiasıyla sınır dışı etmişti. Bu ayın başlarında Norveç, diplomatik statü altında faaliyet gösteren istihbarat görevlileri olarak tanımladığı 15 Rus büyükelçilik personelini sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

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