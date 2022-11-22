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Dünya

İsveç'ten dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 'Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır.' dedi.

AA22 Kasım 2022 Salı 00:07 - Güncelleme:
İsveç'ten dikkat çeken açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

"TERÖRE KARŞI TÜRKİYE'NİN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

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