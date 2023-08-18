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Dünya

İsveç'ten Kur'an'a yönelik saldırıları durdurmak için yeni hamle

İsveç'in Dagens Nyheter gazetesi, İsveç hükümetinin, ülkede Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları önlemek için 'Kamu Düzeni Yasası'nı incelemeye aldığını duyurdu.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 22:38 - Güncelleme:
İsveç'ten Kur'an'a yönelik saldırıları durdurmak için yeni hamle
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Ebba Busch ve Liberal Parti Genel Başkanı Johan Pehrson, gazetede konuyla ilgili makale kaleme aldı.

İsveç Anayasası değiştirilmeden Kamu Düzeni Yasası'nın analiz edilmeye başlandığı belirtilen makalede, polisin, kamuya açık toplantı ve gösteri başvurularını incelerken "ülke güvenliğini" göz önünde bulundurmasının önemine işaret edildi.

Makalede, hükümetin de bu kuralların ne ölçüde değiştirilebileceğini araştıracağı kaydedildi.

Gazete, Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları engellemek için hükümetin söz konusu incelemeyi başlattığını yazdı.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Kamu Düzeni Yasası'nı, Suç Önleme Konseyi Başkanı Mattias Larsson'un inceleyip raporlayacağını ve raporunu en geç 1 Temmuz 2024'e kadar sunabileceğini söyledi.

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