İsveç'ten Rusya'ya suçlama

Bohlin ve Psikolojik Savunma Ajansı İletişim Başkanı Mikael Östlund, ülkede son günlerde artan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in yurt dışında "İslam düşmanı" gibi gösterildiğini kaydeden Bakan Bohlin, "Rus devleti ve onun aktörlerinin, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik eylemleri, devlet eliyle yapılmış gibi gösteren yanlış bilgiler yaydığını görüyoruz. Elbette bu tamamen yanlış. Bireylerin bunu yapmaya anayasal hakkı var, ancak devlet bunun arkasında durmaz ve içeriği onaylamaz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Bohlin, "Güvenlik politikası olarak zor günlerden geçiyoruz. Herkesin bireysel sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. İsveç'e zarar vermek isteyen aktörlere yardımcı olmayın." dedi.

Psikolojik Savunma Ajansı iletişim Başkanı Östlund da dış güçlerin İsveç'in "İslam düşmanı" bir ülke olduğu bilgisini yaymak için her fırsatı değerlendirdiğini ve bu yönde kampanyalar yürüttüğünü söyledi.

Mikael Östlund, aynı aktörlerin daha önce de İsveç sosyal hizmetlerinin Müslüman çocukları ailelerin elinden aldığı ve kaçırdığı yönünde kampanyalara öncülük ettiğini savundu.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) tarafından bugün yapılan açıklamada da, son Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının ve Müslüman dünyasındaki protestoların, İskandinav ulusunun imajını olumsuz etkilediği ve ülkede "terör saldırısı alarm seviyesinin" yükseltildiği belirtildi.

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.