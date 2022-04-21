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Dünya

İsveç'ten Rusya'yı kızdıracak hamle

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, hükümetin olası NATO'ya katılım sürecini hızlandırmak için ulusal güvenlik raporunun iki haftada tamamlanmasına karar verildiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde 'sonuçlar doğuracağı'nı açıklamıştı.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 18:33 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 18:41
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Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile bir araya gelen Linde, buluşmanın ardından basın açıklamasında bulundu.

İsveç'in NATO'ta üyelik başvuru sürecini değerlendiren Linde, ''NATO için hazırlanan ulusal güvenlik raporunun 31 Mayıs yerine 13 Mayıs'a çekilmesi yönünde hemfikiriz. Bu çerçevede raporun iki hafta içinde tamlanmasını öngörüyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'RUSYA BİZİ DEFALARCA TEHDİT ETTİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın dün Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde sonuçlar doğuracağı açıklamalarına da cevap veren Linde, 'Rusya bizi defalarca tehdit etti. Her ülkenin kendisine göre güvenlik politikalarına karar vermesine saygı duyulmalı. Ulusal güvenlik raporunda Rusya'nın durumu da göz önüne alınacak.' şeklinde konuştu.

Linde, Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine başvurma kararının ulusal güvenlik raporunu da etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Peter Hultqvist de İsveç'i NATO üyeliğine iten etkenin Finlandiya'nın istekli davranması olduğunu kaydetti.

DİKKAT ÇEKEN NATO ANKETİ

Öte yandan ülkenin en büyük gazetesi Aftonbladet'in yaptığı ankete göre, İsveçlilerin yüzde 57'sinin NATO üyeliğini desteklediği ortaya çıktı. Ukrayna- Rusya savaşından önce anketlerde İsveçlilerin yüzde 30'unun NATO üyeliğini desteklediği belirtiliyordu.

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