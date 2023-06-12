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Dünya

İsveç'ten skandal karar! Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan düzenleme iptal edildi

İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 'Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan' kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 15:51 - Güncelleme:
İsveç'ten skandal karar! Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan düzenleme iptal edildi
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Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyuruldu.

Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

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