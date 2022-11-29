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Dünya

İsveç'ten Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, 'Türkiye'nin tüm koşullarını yerine getirmek için istikrarlı olarak ilerliyoruz.' açıklamasında bulundu.

Reuters29 Kasım 2022 Salı 14:26 - Güncelleme:
İsveç'ten Türkiye açıklaması
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için talep ettiği tüm koşullarını yerine getirmek için istikrarlı olarak ilerlediklerini açıkladı.

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Bükreş'te düzenleyeceği toplantı öncesinde konuşan Billstrom, "Türkiye'nin koşullarını yerine getirmek için istikrarlı olarak ilerliyoruz" dedi.

Bakan Billstrom, Türkiye ve Finlandiya ile bugün ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek görüşmelerin süreci hızlandırmasını umduğunu da ekledi.

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