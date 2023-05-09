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Dünya

İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor

İsveç Başbakan Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, '1 Haziran'da yeni terör yasası yürürlüğe girecek. Ancak, herkes Türkiye'nin karar vermesi gerektiğini biliyor' dedi.

9 Mayıs 2023 Salı 12:41 - Güncelleme:
İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor
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İsveç'te 26 binden fazla askerin katıldığı, son 25 yılın en kapsamlısı olarak değerlendirilen Aurora 23 tatbikatı sürüyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson tatbikata katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİ

Kristersson, Türkiye'ye dikkat çekerek, "1 Haziran'da yeni terör yasası yürürlüğe girecek. Ancak, herkes Türkiye'nin karar vermesi gerektiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Kristersson, "Bir hafta sonra Türkiye'de seçim var, bu nedenle spekülasyon yapmayacağım. Ancak, biz tamamen hazırlıklıyız ve sanırım diğer tüm NATO ülkeleri Vilnius toplantısında bizi üye olarak görmek isterler" diye ekledi.

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