İsveç'ten Türkiye'ye mesaj: 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor

İsveç'te 26 binden fazla askerin katıldığı, son 25 yılın en kapsamlısı olarak değerlendirilen Aurora 23 tatbikatı sürüyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson tatbikata katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE MESAJ GÖNDERDİ

Kristersson, Türkiye'ye dikkat çekerek, "1 Haziran'da yeni terör yasası yürürlüğe girecek. Ancak, herkes Türkiye'nin karar vermesi gerektiğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Kristersson, "Bir hafta sonra Türkiye'de seçim var, bu nedenle spekülasyon yapmayacağım. Ancak, biz tamamen hazırlıklıyız ve sanırım diğer tüm NATO ülkeleri Vilnius toplantısında bizi üye olarak görmek isterler" diye ekledi.