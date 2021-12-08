İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'e yeni görev

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 22:20 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 22:20

1 Ocak 2022'de görevine başlayacak Cassis, yaptığı açıklamada, "Bölünmemize izin vermeyeceğiz." dedi.

İsviçre basını, 2017'de hükümete katılan muhafazakar Liberal Partinin 60 yaşındaki üyesi Cassis'in formalite olmasına rağmen Meclis'teki oylamada bir dışişleri bakanı için az oy aldığını yazdı.

İsviçre'nin İtalyanca konuşulan Ticino bölgesinden hükümete giren Cassis, görevi 1 Ocak'ta Guy Parmelin'den devralacak.

Parmelin, geçen yıl Meclis'te 202 geçerli oydan 188'ini alarak İsviçre'nin 2021 yılı Konfederasyon Başkanı seçilmişti.

- Seçim sistemi karışık

Nüfusu 8,7 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.

