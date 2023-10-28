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Dünya

İsviçre MÜSAİD'dan 100 kilometrelik yürüyüş

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi'nin öncülüğünde düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. yılda 100 Kilometre Yürüyüş' isimli etkinlik başladı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
İsviçre MÜSAİD'dan 100 kilometrelik yürüyüş
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Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden başlayan yürüyüşe Büyükelçi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ile MÜSİAD İsviçre Şubesi Başkanı Şeref Yıldız katıldı.

Bern'den Lozan kentine kadar yaklaşık 100 kilometre sürecek yürüyüş, Lozan Barış Antlaşması görüşmelerinin büyük bölümünün yapıldığı tarihi Beau Rivage Palace Oteli'nde yarın son bulacak.

Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, Cumhuriyet'in 100. yılında yaptıkları yürüyüşü, şehit ve gazilere adadıklarını söyledi.

Yıldız, "100 sene önce bu Cumhuriyet kolay kurulmadı, Kurtuluş Savaşı verildi. Maalesef şu anda Gazze'de yaşananlardan dolayı oradaki kardeşlerimizle dayanışma içinde olmak istiyoruz. Biz burada yürürken maalesef Gazze'deki bombalar altında can veriyorlar. Bu yürüyüşümüzde onlarla da dayanışma içerisinde olduğumuzu gösteriyoruz." dedi.

Esas olarak yürüyüşü "Cumhuriyet'in 100. yılında şehitler ve gazileri anmak" için yaptıklarını vurgulayan Yıldız, yarın öğlen Beau Rivage Palace Oteli'ne ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Yıldız, "Benim atalarım siperlerde can vererek bu Cumhuriyet'i kurdu. Ben de bu tarz etkinlikleri kendi limitimi zorlayarak anmak istiyorum. Güzel oluyor ve ruhen de rahatlıyorum. Gece ve gündüz yürüyeceğiz." dedi.

Kurtuluş Savaşı'nı veren şehitlerin imkansızlıklarla mücadele ettiğini de hatırlatan Yıldız, kahramanların böyle özel günlerde anılmasının önemine işaret etti.

  • MÜSİAD
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