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İsviçre'de bir turist yamaç paraşütüne bağlanmayı unutunca ölümden döndü

İsviçre'de yamaç paraşütü yapmak isteyen Amerikan turist, paraşütün pilotu onu bağlamayı unutunca korku dolu anlar yaşadı.

  • star.com.tr
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Florida'da yaşayan Chris Gursky'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video bir günde milyonlarca izlendi. İsviçre'ye tatile giden Gursky, bölgede yaygın bir turizm faaliyeti olan yamaç paraşütünü denemeye karar verdi. Ancak paraşütün pilotunun ilk deneyimine denk gelen Gursky, korku dolu anlar yaşadı.
 
Dakikalarca havada kalan Gursky ve pilot hafif sıyrıklarla iniş yapmayı başardı.

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