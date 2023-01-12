İsviçre'de bu kış enerji sıkıntısı yaşanması beklenmiyor

ELCOM Müdürü Urs Meister, İsviçre devlet televizyonu SRF'ye yaptığı açıklamada, bu kışı enerji sıkıntısı yaşamadan geçirme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

Meister, "Elektrik eksikliği yaşamayacak olmamızın en önemli faktörü, bu kış yaşanan yüksek sıcaklıklar oldu. Böylece daha az gaz tüketiliyor. Avrupa'da gaz depolama tesisleri önceki yıllara göre daha az tükendi." dedi.

Bu kış rezervlerin yaklaşık 4'te 3'ünün dolu olduğunu söyleyen Meister, İsviçre ve Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda henüz tehlikeli konumdan çıkmadığını da belirtti.

Öte yandan, bol miktarda yağan yağmurlar İsviçre'deki hidroelektrik barajlarındaki rezervuarları da doldurarak yerel elektrik üretimine katkı sağlıyor.

İsviçre'de bu yıl anormal derecede ılıman olan sonbahar mevsimini, sıcak bir kış izliyor.

İsviçre Alpleri'nde mevsime göre olağandışı bir sıcaklık yaşanırken 1 Ocak'ta Alpler'in kuzeyinde 20,9 derece ile "tüm zamanların en yüksek ocak ayı sıcaklığı" kaydedildi.

İklim değişikliğinin de etkisiyle sıcaklıkların özellikle yılın ilk günlerinde Avrupa genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu, bazı yerlerde 20 dereceyi aşan sıcaklıkların yaşandığı görüldü.