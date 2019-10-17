İsviçre’de buzullar 5 yılda yüzde 10 azaldı 

Açıklamada, “20 İsviçre buzulunun kütle dengesi ölçümlerinin ortaya koyduğu üzere 2019’da bir kez daha, buzullarda azalma, buzul oluşumundan daha fazla oldu” ifadesine yer verildi. Nisan ve mayıs aylarında buzullardaki kar örtüsünün normalden yüzde 20 ila 40 daha yüksek olduğu ancak haziran ve temmuz sonunda süren yoğun sıcaklık döneminde 15 gün içinde eriyen kar ve buzul hacminin, ülkenin toplam yıllık içme suyu tüketimine eşdeğer olduğuna işaret edildi.