İsviçre'den Danimarka'ya 'Ukrayna' vetosu! Talebi reddettiler

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 98. gününe girdi.



Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, İsviçre hükümeti yeni bir karar açıkladı.



İSVİÇRE, DANİMARKA'NIN UKRAYNA'YA ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI GÖNDERME TALEBİNİ VETO ETTİ

İsviçre, Danimarka'nın Ukrayna'ya İsviçre üretimi zırhlı personel taşıyıcı gönderme talebini, tarafsızlık politikasını gerekçe göstererek veto etti.

İsviçre Ekonomiden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) tarafından yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ukrayna'ya yaklaşık 20 adet Piranha III personel taşıyıcı gönderme teklifinin veto edildiği belirtildi. İsviçre'nin bu talebi tarafsızlık politikası gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, İsviçre'nin kendi ürettiği silahları satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koştuğu kaydedildi.

İsviçre geçtiğimiz nisan ayında, Almanya'nın Ukrayna'ya uçaksavar tanklarda kullanılan İsviçre yapımı mühimmatın gönderilmesi talebine onay vermemişti. Ayrıca Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik İsviçre üretimi silah gönderme talebini de reddetmişti.

Öte yandan İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında, Avrupa Birliği tarafından alınan Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını kabul etmişti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:30 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya "Iris-T" tipi hava sistemi sağlayacaklarını bildirdi.

12:00 İsviçre, Danimarka'nın Ukrayna'ya İsviçre üretimi zırhlı personel taşıyıcı gönderme talebini, tarafsızlık politikasını gerekçe göstererek veto etti.

11:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en az 243 çocuğun hayatını kaybettiği, 446 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

10:30 Savaşın ilk günlerinde Rusya saldırılarının yoğun yaşandığı Ukrayna'nın başkentine yakın bölgelerdeki mayınlar, uzman ekipler tarafından temizleniyor.

10:25 Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

07:10 Ukrayna'nın Mariupol kentinden Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kuru yük gemisi Rusya'ya doğru yola çıktı.

07:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin uzlaşı sağlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi" dedi.

06:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış girişimleri nedeniyle Türkiye'ye 'son derece minnettar' olduğunu bildirdi.

05:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde saldırılar sonucu zarar gören yerleşim yerleri görüntülendi.

04:00 ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağı ve bu paket kapsamında Ukrayna'ya "Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)" ismi verilen füze sistemini göndereceği bildirildi.

03:30 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı.

03:00 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak için çaba harcamaya hazır olduklarını söyledi.

02:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konusundaki diplomatik çabalarını ve Ukrayna gıdalarının ihracatına yol bulma çabalarını desteklediklerini söyledi.

01:00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

00:50 Rus milyarder Roman Abramovich'in Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi hakkında aldığı yaptırım kararlarına karşı AB Mahkemesinde dava açtığı bildirildi.

00:00 ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus tahıl ve gübresine Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanmadığını belirterek, nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır olduklarını söyledi.