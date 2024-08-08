İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2024 Perşembe / 3 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4902
  • EURO
    36,6486
  • ALTIN
    2606.33
  • BIST100
    10098.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsviçre'den İsrail'e tepki

İsviçre, 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin 'haklı' olabileceğini ima eden aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e tepki gösterdi.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
İsviçre'den İsrail'e tepki
ABONE OL

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sivilleri kasıtlı olarak aç bırakmak bir savaş suçudur. Bakan Smotrich'in son açıklamaları kabul edilemez." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, İsrail hükümetine uluslararası insancıl hukuka uyması çağrısı yapıldı.

Smotrich, "Israel Hayom" adlı yayın kuruluşu tarafından 5 Ağustos'ta düzenlenen konferansta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların engellenmesi gerektiğini savunmuştu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima eden Smotrich, "Mevcut küresel gerçeklikte bir savaşı yönetemeyiz. Rehinelerimiz geri dönene kadar, haklı ve ahlaki olsa bile, kimse 2 milyon sivilin açlıktan ölmesine izin vermez." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı Bakan, Gazze Şeridi'nin tamamının kontrol altına alınması gerektiğini kaydetmişti.

  • İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich
  • israil
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.