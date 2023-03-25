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Dünya

İsviçre'den ''NATO ile yoğun işbirliği'' çağrısı

İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Süssli, NATO ile sürdürülen işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
İsviçre'den ''NATO ile yoğun işbirliği'' çağrısı
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İsviçre devlet televizyonu SRF'nin haberine göre, Süssli, Thun bölgesindeki Silah Merkezi'nde, İsviçre ordusunun 2023 yılı faaliyetlerinin sunumuyla ilgili etkinlikte konuştu.

İsviçre Hava Kuvvetleri ve Özel Kuvvetleri'nin ardından Kara Kuvvetleri'nin de NATO ile eğitim yapması gerektiğini kaydeden Süssli, İsviçre'nin, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın müttefiklerin saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmelerini öngören 5. maddesi uyarınca yapılan tatbikatlara katılmaya karşı olmadığını da belirtti.

Süssli, NATO ile var olan işbirliklerinin yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

Operasyonel prosedür, yapı ve süreçleri kavramanın önemine değinen Süssli, bunun tatbikatlarla da gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

- SÜSSLİ'NİN ÇAĞRISINA SİYASİ PARTİLERDEN TEPKİ

Süssli'nin NATO ile ilgili bu talebi, İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) ve aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) tarafından eleştirildi.

SVP Zürih Ulusal Konsey Üyesi Mauro Tuena, "Bir noktada NATO artık gelip 'artık nitelikle seçim işi bitti' diyecek." dedi.

Bunun, Bir NATO üyesinin saldırıya uğradığı takdirde İsviçre'nin savaşa katılmak zorunda kalacağı anlamına geldiğini belirten Tuena, bu noktada İsviçre'nin tarafsızlığını kaybedeceğini söyledi.

SP Zürih Ulusal Konsey Üyesi Min Li Marti ise Süssli'nin talebinin çoğunluğun desteğini alabileceğini düşünmediğini ve bu konuda birçok endişenin olduğunu kaydetti.

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