İsviçre'den vatandaşlarına 'Ukrayna' uyarısı

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:52

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki durumun dikkatlice değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kiev'deki İsviçre Büyükelçiliği personelinin büyük çoğunluğunun ülkeyi terk ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, İsviçre vatandaşlarına, turistik veya acil olmayan sebeplerle bu ülkeye seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, an itibarıyla Ukrayna'da yaşayan 257 İsviçre vatandaşının ülkeden tahliye edilip edilmemek için bir an önce karar vermesi gerektiği, olası bir kriz durumunda hava yolları firmalarının uçuşları iptal edebileceği uyarısı iletildi.

Ukrayna-Rusya geriliminin diyalog yoluyla çözülebileceğinin belirtildiği açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının bu tür sorunları çözmek için uygun bir platform olduğu vurgulandı.