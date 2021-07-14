İsyan etti: Çocuk asker kullanıyorlar!

AA 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59

Başbakan Ahmed, isyancıların, Tigray bölgesinin güneyindeki Alamata ve Korem gibi kentleri ele geçirmesinin ardından yaptığı açıklamada, isyancıların toprakları ele geçirmek için son baskınlarda çocuk askerleri kullandığını belirtti.

Ordunun, isyancılar tarafından kullanılan çocuk askerleri kurtarma konusundaki ahlaki sorumluluğunu yerine getireceğine dikkati çeken Ahmed, bu çocukların isyancılar tarafından uyuşturularak kullanıldığını söyledi.

Ahmed, isyancıların devam eden provokasyonları karşısında ateşkesin devam etmeyeceğine işaret ederek, "Tigray halkı ve uluslararası toplum için iyi niyetimizi gösterdik. Ateşkes ile Tigray'daki çiftçilere mevcut yağışlı mevsimden faydalanarak topraklarını hasat etme ve insani yardıma engelsiz erişim sağlama fırsatı vermeyi amaçladık." ifadesini kullandı.

- Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edildi

Eyaletin başkenti Mekelle dahil büyük kısmının kontrolünü ele geçiren TPLF, hükümetin ateşkes kararına uymayacağını açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler (BM), 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuş ancak Etiyopya hükümeti bunu reddetmişti.