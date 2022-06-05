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Dünya

Teröristlere tepki gösterdi: PKK çocuklarımızı şehit ediyor

Irak'ın Duhok kenti Valisi Ali Tatar, PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü belirterek, 'PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor.' açıklamasında bulundu.

AA5 Haziran 2022 Pazar 19:54 - Güncelleme:
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Tatar, geçen yıl PKK tarafından öldürülen 5 Peşmerge'nin birinci ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

PKK'nın 30 yıldan uzun süredir bölgedeki işgalini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, "PKK Peşmergeleri şehit ediyor, yollarda bize tuzak kuruyor. PKK çocuklarımızı da şehit ediyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, terör örgütünün bölgedeki projelerin yapılmasına da engel olduğuna dikkati çekerek, "PKK bölgemizde zulmediyor. PKK, burada birçok projenin yapımını engelliyor. Akre ile Amedi ilçeleri arasındaki tünelin yapılmasına izin vermiyor." dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Amedi Sorumlusu Ömer Oreyi de "PKK, IKBY'ye düşmanlık yapıyor." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih şahittir ki PKK'nın olduğu yer harabeye dönmüştür. PKK topraklarımızı işgal etti. PKK buraları terk etmeli ve halkımız köylerine, topraklarına dönmelidir."

PKK, 5 Haziran 2021'de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

  • Duhok Valisi Ali Tatar
  • ırak
  • terör örgütü PKK

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